МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Магнит" исключает злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на продукты в ряде муниципальных образований Подмосковья и предлагает Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обсудить вопросы ценообразования, однако торговая сеть снизила цены в двух магазинах Московской области, на которые обратило внимание ведомство, говорится в сообщении ритейлера. "Пятерочка" и "Магнит" снизили цены на продукты в Подмосковье

Управление ФАС по Московской области в сентябре выдало торговым сетям "Пятерочка" (входит в X5 Group) и "Магнит" предупреждения о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье. Антимонопольная служба указывала, что "Магнит" и "Пятерочка", занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на некоторые продукты, чем в других муниципальных образованиях. В понедельник ФАС сообщила, что после предупреждений торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение.

"Магнит" исключает в своих действиях злоупотребление доминирующим положением и предлагает обсудить вопросы ценообразования на социально значимые товары и определения товарных и географических границ рынка", — заявляет в свою очередь "Магнит".

Компания 30 сентября направила официальный ответ на предупреждение УФАС. "Магнит" отмечает, что существует ряд вопросов по методологии ведомства, которая позволила ему прийти к выводу о наличии в действиях компании признаков нарушения антимонопольного законодательства", — сообщает ритейлер. "Магнит" готов отчитаться перед ФАС по ценам на овощи

Так, "Магнит" обратил внимание ФАС на то, что дифференцированный подход к ценообразованию обуславливается множеством объективных факторов, не связанных с размером доли торговой сети в общем объёме реализованных продовольственных товаров в муниципальных образованиях одного региона.

"Тем не менее, понимая свою социальную роль в обеспечении доступности продовольственных товаров для населения, "Магнит" принял решение снизить цены в двух магазинах в Московской области, обозначенных в предупреждении УФАС", — добавляется в сообщении.

"Продолжая конструктивный диалог с ведомством и в интересах потребителей, компания полагает необходимым обсудить подход к ценообразованию на социально значимые товары с учетом всех релевантных и экономически обоснованных факторов, и выражает готовность активно содействовать данному процессу и принимать в нем участие", — заключает "Магнит".