МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ В Минфине ситуацию с ростом цен на продукты в России назвали признаком "перегрева" потребительского рынка. Данная оценка присутствует в документе под названием "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", подготовленном ведомством. Помимо этого, в министерстве отметили, что скорость восстановления деловой активности в России после пандемии превзошла прогнозы. Эксперт оценил возможную инфляцию в России

В интервью радио Sputnik руководитель направления "Денежно-кредитная политика" экономической экспертной группы Мария Катаранова сказала, что "нестандартная ситуация требует от экономистов нестандартных оценок происходящего".

Она отметила, что "слово "перегрев" в контексте ускорения инфляции раньше не употреблялось. Но ситуация в текущем году очень нестандартная. Тут сложилось сразу несколько неблагоприятных факторов, большая часть из них связана с последствиями пандемии".

Катаранова уверена, что "перегрев" потребительского рынка не будет длиться вечно. По прогнозам экономиста, "охлаждения" стоит ждать в следующем году.

"Надеяться можно на то, что ситуация с пандемией более или менее нормализуется. Когда ограничения будут сняты, то дисбалансы, которые за полтора года возникли, потихонечку "рассосутся". Но боюсь, что произойдет это на горизонте года, в этом году ожидать этого не стоит ", — подытожила Катаранова.