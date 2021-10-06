МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27% за год. Это один из самых динамичных показателей за 40 лет. Об этом сообщает "Ura.ru" со ссылкой на комментарий гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова.

Он отметил, что причиной этому — взаимосвязь между ценами на различные продукты. Аналитики подсчитали, сколько безналичных чаевых оставляют россияне

"…повышается стоимость не только плодоовощной продукции или молока, но и кормов, удобрений", — отметил специалист, добавив, что это запускает спираль роста цен.

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что покупательская способность не безгранична, поэтому в определенный момент будет достигнут уровень, выше которого не должно быть движения цен.