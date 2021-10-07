Минпромторг сообщил, что эксперимент по онлайн-продаже российского вина может начаться 31 марта
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Минфин РФ в августе опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагалось провести в Москве, Московской области и Мордовии.
"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование — с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Субъекта два — Москва и Московская область", — сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.
Законопроект, опубликованный в августе, предполагал, что сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
Замглавы Минпромторга также обратил внимание на такую возможность. "Правительству будут даны полномочия определять число субъектов. Как было по tax free: мы увеличивали количество регионов, когда понимали, что эта система работает прозрачно и пользуется спросом", — указал он.
В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа. "Чтобы это не была покупка для удовлетворения жажды, чтобы она была осознанной", — сказал Евтухов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211007/834902798.html