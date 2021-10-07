МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не видит предпосылок для резкого роста цен на продукты питания в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

"Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен. Да, сегодня есть подорожание огурцов и помидоров, но это сезонный рост", — сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.

"По остальным продуктам — там, где производители начинают информировать сети, ритейл, о том, что будет повышение цен, мы связываемся с Минсельхозом — и вместе начинаем оценивать, почему это происходит, какие есть для этого предпосылки, что на это влияет. Вы знаете, по свинине влияние на цену может оказать АЧС, по птице — проблема болезни поголовья также имеет место", — заключил Евтухов.

Представитель ведомства также подчеркнул, что Минпромторг пока не считает необходимым заключать новые соглашения о стабилизации цен на продукты питания в России.

"На наш взгляд, наверное, нет", — сказал Евтухов в кулуарах форума, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки для возвращения к ценовым соглашениям по каким-либо продуктам питания. По его словам, заключение новых ценовых соглашений по новым категориям товаров пока не обсуждается.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Covindex за неделю почти не изменился

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.

Замглавы Минпромторга напомнил, что в настоящее время в России существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. Правительство РФ на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более.

"К счастью, этим мы ни разу не пользовались, потому что любые ограничения на цены, заморозки цен могут привести к тому, что какой-то товар просто будет вымываться с полок. Он будет просто не интересен ритейлу: у него десятки тысяч SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция — ред.), не будет двух-трех — будут другие позиции", — указал Евтухов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.