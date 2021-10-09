БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Проблемы с энергоснабжением в Китае в сочетании с рядом других факторов приведут к сбоям в цепочках поставок, однако вряд ли стоит ждать дефицита потребительских товаров, например, электроники, заявил РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Мышеловка. Энергокризис ворвался в Китай с другой стороны

"В сочетании с возобновлением работы экономик, ростом заболеваемости COVID и высоким спросом на промышленные товары энергетический кризис в Китае, вероятно, значительно усилит сбои в цепочках поставок в ближайшем будущем", — сказал Дембик.

Вопреки ожиданиям большинства центральных банков, в Saxo Bank считают, что сбои в цепочках поставок будут гораздо более постоянным явлением, особенно ввиду проблем, связанных с пандемией, отметил Дембик.

Отвечая на вопрос, какие секторы могут быть больше всего затронуты такими сбоями, эксперт сказал: "Я думаю, намного проще оценить, на какие отрасли не повлияют сбои в цепочках поставок. Назову некоторые из них: платформы видеоигр, рекламные агентства, онлайн-ставки, компании-разработчики программного обеспечения, потоковая передача музыки и ТВ и так далее". Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций

"За исключением Великобритании, где Brexit очень плохо влияет на цепочки поставок, я не ожидаю повсеместного дефицита потребительских товаров. Я бы скорее ждал повышения цен", — добавил эксперт, комментируя возможность дефицитов, к примеру, электроники.

Ранее в нескольких провинциях Китая возникли перебои с электроснабжением и отоплением, в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Кроме того, эти перебои происходят на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа и стремления развивать "зеленую экономику".