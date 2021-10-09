МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса в России по итогам первых трех кварталов 2021 года выросли втрое в денежном выражении, сообщили РИА Новости аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. Saxo Bank оценил угрозу дефитица китайских товаров из-за энергокризиса

Аналитики проанализировали динамику онлайн и офлайн продаж одежды, обуви и аксессуаров премиум и люкс-сегмента в России с 1 января по 30 сентября 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

"Продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-сегмента выросли в три раза за первые три квартала 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в денежном выражении", — привели данные авторы исследования.

По мнению аналитиков, пандемия помогла брендам премиум и люкс-сегмента увеличить продажи в России: из-за закрытых границ состоятельные покупатели переключились на местные магазины и аутлеты. Минэкономики назвало товары, которые к концу года подорожают больше всего

Кроме того, из-за карантинных ограничений покупатели были вынуждены оставаться дома, что подтолкнуло премиум и люкс-розницу очень активно развивать онлайн-продажи. Потребители, которые ранее покупали только офлайн, в период карантина активно совершали покупки в этом канале продаж.

Третий фактор роста — отложенный спрос. Весь прошлый год значительная часть россиян воздерживалась от шоппинга, связанного с уличной одеждой и аксессуарами. Но с февраля-марта этого года многие компании постепенно выходят из формата удаленной работы, и интерес к одежде восстановился.