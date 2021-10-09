МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries предложил продавцам установить скидки на товары в размере от 5% до 20% по случаю своего 17-летия, сообщил Forbes представитель компании. Wildberries инвестирует миллиарды рублей в ноябрьские распродажи

Для тех продавцов, которые откажутся участвовать в акции, маркетплейс временно повысит размер торговой комиссии, уточнил он. Такая мера связана с высокой нагрузкой на логистические системы и пункты выдачи в период распродажи.

При этом Wildberries пообещал субсидировать скидки продавцам, принимающим участие в распродаже, и снизить размер собственной комиссии. На субсидии выделено 1,3 миллиарда рублей, рассказал собеседник.

"Продавцы сами решают и выбирают, что для них выгоднее: участвовать в акции или отказаться. Как мы видим, большинство выбирает участие, так как это отличная возможность для реализации большого объема товаров на фоне высокого ажиотажа", — рассказал представитель ритейлера. Он добавил, что, если продавец отказывается от участия, его товар остается на сайте и будет доступен для продажи. В России выросли онлайн-продажи крупных и средних магазинов

Осенью 2020 года о принуждении к предоставлению скидок со стороны Wildberries сообщал основатель бренда "Кофтеныши" Александр Блохин. Тогда партнеры должны были снизить цены на 25%, в противном случае маркетплейс пригнозил убрать товар с сайта на неделю. После отказа некоторых продавцов от участия в акции, Wildberries лишил партнеров выбора и принудительно выставил скидки, рассказал Блохин.

Представитель ритейлера, в свою очередь, исключил принудительное участие в распродажах. Он заявил, что вне зависимости от участия в акциях продавцам доступны все функции по управлению и товаром и ценами.