ТАШКЕНТ, 10 окт — ПРАЙМ. При выборе невяжущей хурмы важно обратить внимание на цвет и форму плодов, рассказал РИА Новости узбекский биолог и агроном Фарход Валиев. Россиян предупредили о грядущем подорожании картофеля

По его словам, самый простой способ выбрать такую хурму — сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть на мякоть.

"Плоды хурмы должны иметь в мякоти коричневые прожилки, а на кожице плода должны быть сухие "песочные" полоски", — объяснил эксперт. "Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет", — подчеркнул он.