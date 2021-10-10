КИЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Компания Apple завезла первую официальную партию своей продукции в Украину на сумму 7,5 миллиона долларов, сообщила пресс-служба таможенной службы страны. Глава Apple объяснил назначение iPhone

В конце июня компания Apple открыла официальный офис в Украине. В сентябре состоялась встреча президента страны Владимира Зеленского с генеральным директором Apple Тимом Куком.

"Девятого октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции, которую завезла компания Apple. Всего в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки Iphone 13 с заявленной стоимостью более 7,5 миллиона долларов. Государственная таможенная служба Украины начала таможенное оформление товара", — говорится в сообщении в Facebook ведомства.

В таможенной службе отмечают, что официальный импорт компанией Apple продукции является шагом в борьбе с контрафактом и с незаконным ввозом товаров.

В таможне ожидают, что Apple заведет на украинский рынок всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.