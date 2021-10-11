МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио призвал покупателей по всему миру смириться с высокими ценами на продукты. Об этом сообщает "Би-би-си".

Патрисио отметил, что для роста цен существует ряд причин. Во-первых, из-за пандемии COVID-19 были нарушены поставки необходимых для производства продуктов. Во-вторых, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей. Эксперт сообщил о рекордном за 40 лет росте цен на продукты

"Цены на еду будут расти и дальше, ведь население планеты растет, а площадь земли, где можно выращивать продукты питания, не увеличивается. Я думаю, это зависит от нас, от отрасли и других компаний, мы должны попытаться свести рост цен к минимуму", — считает глава Kraft Heinz.

При этом он подчеркнул, что сама корпорация уже повысила цены больше чем на половину своей продукции в США и будет вынуждена сделать это и на других рынках.

Напомним, что, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33% по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса. Скачку цен также поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, — многие страны пережили беспрецедентную засуху.