МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний), обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России и повысить экспортные пошлины, учитывая рост цен на пивоваренный солод, который может вызвать подорожание пива в 2022 году, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости). Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года

"В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде (являющемся одной из главных сырьевых составляющих при производстве пива) и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", — говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.

СРП указывает, что российские пивовары столкнулись "с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 году". По данным компаний-членов союза, в настоящее время закупочная цена на пивоваренный солод на 30-50% выше, чем в январе текущего года.

Среди причин подорожания солода союз выделяет неурожай пивоваренного ячменя в Европе и пожары в Турции. "В настоящее время российский ячмень и солод активно экспортируются, что создает угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", — отмечается в обращении. При этом ситуация усугубляется уменьшением общего валового сбора ячменя в России.

"На 30 августа 2021 года было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что почти на 2 миллиона тонн меньше аналогичного показателя прошлого года. В 2021 году площади сева ячменя сократились на 8,7%. Идет процесс изменения севооборота в пользу сои, рапса, кукурузы, подсолнечника. Эксперты прогнозируют, что урожай ячменя в 2021 году будет ниже запланированных 18 миллионов тонн", — добавляет союз. Россиян предупредили о резком росте цен на духи из Европы

При этом, продолжает СРП, на мировом рынке ячменя отмечаются аналогичные процессы, также происходит сокращение переходящих запасов ячменя. В 2021 году их уровень упал до самой низкой отметки за последние семь лет.

"Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ", — говорится в письме.