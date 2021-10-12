МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В Москве появилась новая сеть магазинов низких цен — конкурент "Светофора" и "Чижика" от столичного ритейлера "Авоська". Это бренд магазинов-дискаунтеров "Продскладъ". Об этом сообщает "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что на фоне падения доходов населения такой формат становится все более популярен у бизнеса.

Как пишет издание, сейчас у "Продсклада" работают три магазина, следует из информации на сайте торговой сети. Первый магазин открылся в мае в Москве на Мичуринском проспекте. Еще два — в сентябре в Подмосковье: в Балашихе и Щелковском районе. Россиянам объяснили, когда стоит брать кредит, а когда лучше подождать

"Продскладъ" на сайте заявляет, что "предоставляет доступ к качественным товарам по низким ценам", при этом обеспечивает "высокий уровень сервиса, разнообразный ассортимент товаров и качественные продукты по низким ценам".

Напомним, что сеть универсамов "Авоська" появилась в Москве в 1999 году. У компании есть 50 точек в Москве, Подмосковье и Твери. По данным 2ГИС, в настоящее время дискаунтеры и "магазины у дома" — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания. С 2017 по 2020 год их число, которые называют магазинами для бедных, увеличилось в стране на четверть.