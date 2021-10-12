МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Производители подсолнечного масла в РФ после окончания срока действия ценовых соглашений приступили к корректировке ценовых уровней своей продукции, но предпосылки для существенного повышения отпускных цен на это масло в стране отсутствуют, заявил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Изготовители подсолнечного масла предупредили о повышении цен

Правительство РФ в декабре заключило соглашение с торговыми сетями, закреплявшее предельные оптовые и розничные цены на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Тем временем российское подразделение международной компании Bunge (торговые марка "Олейна", Ideal) сообщило дистрибьюторам, что с окончанием действия ценовых соглашений поднимает со 2 октября цены на масло этих торговых марок, это следует из письма, которое есть в распоряжении агентства.

"Фундаментальных факторов на сегодняшний день по значительному повышению цены я не вижу", — сказал Мальцев, отвечая на вопрос о том, есть ли предпосылки, что другие компании будут действовать так же, и будут расти отпускные цены. Он также заметил, что о такой мере объявил всего один поставщик.

"Соглашением были выровнены цены в ассортиментной матрице, включавшей в себя бренды из разных ценовых сегментов. Сейчас происходит обратное восстановление к естественной рыночной ситуации: "премиальные" продукты будут стоить дороже, есть средний ценовой сегмент, и дешевле всего — продукция в бюджетном сегменте", — пояснил Мальцев. Подкомиссия по тарифам поддержала продление беспошлинного ввоза сахара

Cколько времени займет этот процесс, и какие именно марки будут дорожать, зависит от маркетинговой стратегии каждой отдельной компании, продолжил он, отрицательно ответив на вопрос о рисках чрезмерного и массового подорожания в РФ подсолнечного масла. "У нас очень высокая конкуренция, рынок внутреннего потребления ограничен, и на фоне борьбы за потребителя никаких предпосылок к существенному изменению цены я не вижу", — сказал Мальцев.

По его мнению, на фоне рекордного урожая подсолнечника в РФ в текущем году не имеет смысла говорить о физическом дефиците сырья, он также не видит рисков со стороны мировых цен, напоминая про небольшой объем экспорта в сентябре. "Но если даже они изменятся либо будут подвержены серьезным колебаниям, экспортная пошлина на масло уберет эти риски, предотвратив серьезное изменение цены в случае таких колебаний. Изменение цены, если и будет, то достаточно плавное", — заключил Мальцев.