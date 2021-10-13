МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 4 по 10 октября продолжил расти – прибавил 0,6 пункта и составил 83,2 пункта. Иммунолог предупредил о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе сильнее всего вырос средний чек по медицинским маскам (на 3%, до 67 рублей). Также он показал положительную динамику по кусковому мылу (на 2%, до 90 рублей), перчаткам (на 1%, до 144 рублей), туалетной бумаге (на 1%, до 76 рублей) и гречке (на 1%, до 91 рубля). Снизился средний чек по лимонам (на 3%, до 56 рублей) и антисептикам (на 1%, до 265 рублей). Врач назвал причины высокой смертности от коронавируса

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 83,2 пункта. Индекс растет на протяжении третьей недели и немного ускорил темпы – на предшествующей отчетной неделе он прибавил всего лишь 0,1 пункта.

Аналитики отмечают, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране россияне продолжают увеличивать траты на средства индивидуальной защиты. Это особенно заметно в категории одноразовых масок и санитайзеров. "Тем не менее, темпы прироста расходов на ковидный набор незначительны, поскольку определенный запас необходимых товаров в домохозяйствах уже имеется, происходит лишь его цикличное пополнение", — добавляют они.