МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стать фрилансером — мечта многих: в воображении возникают волны теплого морского прибоя, плещущиеся у ваших ног, и вы сами — на лежаке с ноутбуком, расслабленно или с жутко деловым видом выполняете заказы и получаете денежные переводы. Никаких начальников, дресс-кода, строгого офисного графика, беготни и необходимости ежедневно добираться до работы в переполненном вагоне метро. Полная свобода — казалось бы, вот он, идеал, к которому следует стремиться! Эксперт оценил, сколько еще будет длиться укрепление рубля

Эта картинка будоражит неокрепшие умы, пожалуй, не меньше, чем в середине "нулевых", когда молодые и не очень люди, набрав заказов на копирайт или верстку сайта, уезжали зимовать на Гоа, а то и задерживались "в странах вечного лета" годами. Пертурбации валютных курсов, смена парадигмы работы компаний, а позже и ковидные ограничения скорректировали реальность, однако желающих работать на себя, а не "на дядю" меньше не стало. Новый импульс фрилансу дал локдаун, когда на удаленку перевели даже тех, кто ранее не мыслил себя вне стен офиса. Многие, потеряв в зарплате, успешно нашли подработку и задумались — а может, стоит вовсе перейти в свободное плавание?

Это, бесспорно, один из трендов современного общества — в развитых странах малый и средний бизнес является краеугольным камнем экономики. Если вы решите быть в тренде, очевидно: ты сам выбираешь, с кем и на каких условиях сотрудничать, корректируешь загруженность и определяешь удобное время работы.

Но есть и немало минусов. Никто не гарантирует, что работодатель не "прокатит" с гонораром, а для того, чтобы отстоять свои права, нужна юридическая грамотность, а для ведения документации придется стать настоящим гуру бухучета. Кроме этого, в любом бизнесе есть горячий сезон и периоды спячки, в зависимости от которых загруженность и доход могут "скакать" в десятки раз. Клиенты тоже бывают капризными, и для эффективного взаимодействия с ними порой необходимы навыки психолога.

Наконец, необходимо правильно себя организовать, чтобы делать работу качественно и вовремя, что особенно непросто, если есть домочадцы, считающие, что раз вы "ничего не делаете", то можно навесить на вас побольше бытовых дел.

Избежать многих проблем позволяет льготный режим для самозанятых, стартовавший в России в 2019 году и ставший массовым год назад. На текущий момент число самозанятых, оценивших его удобство, превысило 3 миллиона человек, и, по оценке Минтруда, к 2030 году достигнет 10-11 миллионов.

Одно из преимуществ специального налогового режима, предполагающего уплату налога на профессиональный доход по ставке 4 или 6% — возможность автоматизировать расчеты. Не нужно составлять никаких отчетов и деклараций, чек автоматически формируется в приложении, а регистрация занимает считанные минуты. Это оценили те, кто работает во фрилансе, ведь, как было сказано выше, далеко не все обладают специальными юридическими и бухгалтерскими знаниями.

Современным и актуальным решением этой проблемы является электронный кадровый маркетплейс. Это система, в которой налажено грамотное взаимодействие между заказчиками, исполнителями, регуляторными органами и кадровыми сервисами. Она объединяет усилия всех игроков рынка и позволяет бизнесу полностью отказаться от операционной деятельности, сократив расходы на найм сотрудников и ведение документации. Вся работа ведется дистанционно, что немаловажно в условиях пандемии.

Продукт, который предлагает "Рокет Ворк", отвечает всем современным требованиям рынка. Это своего рода национальный "зарплатный проект" с централизованным хабом расчетов, который позволяет автоматизировать процессы подбора и найма персонала, заключения договоров, расчеты и налоговые выплаты, а также подготовку отчетности. Отношения с налоговой службой, фондами, ведомствами и прочими государственными структурами наш маркетплейс также берет на себя, позволив заказчикам и исполнителям сосредоточиться на бизнесе.

Запустить такую площадку на базе "Рокет Ворк" можно за 2-3 часа, а если брендировать Личный кабинет и "повесить" на свой домен — то 3-4 недели. Заказчики получат HR-кабинет, автоматизирующий работу с исполнителями, их поиск и подбор. Весь документооборот и отчетность ведутся онлайн и также автоматизированы. Исполнителю достается собственное приложение с официальным местом работы и отчислениями, а получение денег от заказчика гарантировано.

Таким образом, наш инструмент выгоден фрилансерам тем, что существенно упрощает их работу, предоставляет возможности для заработка с любой удобной для вас загрузкой и полной легализацией дохода. С подтвержденными доходами вы сможете брать кредиты на любые цели по приемлемым ставкам, а ваши права будут защищены законом. Кроме того, клиенты маркетплейса получают 50-процентное субсидирование расходов на использование отечественного ПО и льготы для отдельных категорий исполнителей.

Испробовав наш продукт на себе прежде, чем предложить его рынку, мы убедились, что приложение "Рокет Ворк" на сегодняшний момент, пожалуй, лучшее — начиная от удобного интерфейса и заканчивая использованием самых передовых технологий. Мы постоянно совершенствуем наш продукт, находясь в авангарде рынка и формируя новую реальность цифрового мира.