МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается, но его дефицита в РФ не будет ни в коем случае, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков. Эксперт рассказал, как снижение урожайности картофеля отразилось на ценах

"По нашим прогнозам, сбор будет на уровне прошлого года: и тогда не было дефицита, и в этом году рядовой гражданин дефицита точно не почувствует. Картофеля всем хватит, но надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию: а сейчас о том, сколько будет картофеля, и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается", — сказал Глушков.

В регионах сообщают о том, что пока прошли только "экватор" по уборке: Глушков говорит, что убрано порядка 60-65% от посевной площади, остальной урожай в поле, и собрать его в сентябре мешала непогода. "Основная причина того, что картофель такой дорогой — именно эта: собирают его медленнее, чем обычно. Мы очень надеемся, что валовый сбор дальше увеличится, так как картофелепроизводящие регионы говорят о хорошей погоде и рассчитывают собрать весь урожай", — сказал глава отраслевого союза.

Он заметил, что, возможно, не будет хватать картофеля переработчикам, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не отразится. "Мы и так ежегодно завозим порядка 500 тысяч тонн картофеля — но весной, а на осень-зиму хватает своего урожая", — заметил Глушков. Минсельхоз оценил возможность дефицита ряда продуктов

Согласно данным Ростата, валовый сбор картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) уменьшился в 2020 году на 11,3% — до 19,577 миллиона тонн. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2021 года, которые приводил Минсельхоз, картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 226,9 тысячи гектаров, накопано 4,9 миллиона тонн.

По данным статистического ведомства, картофель с 5 по 11 октября подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период, с 28 сентября по 4 октября, вырос в цене на 4,36%. С начала года к 11 октября картофель в России подорожал на 38,92%.