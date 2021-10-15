2021-10-15T09:32:43+03:00
2021-10-15T09:32:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20211015/834966260.html
В российских магазинах обнаружилась нехватка персонала
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В России ретейлеры столкнулись с острой нехваткой персонала, в том числе — администраторов магазинов и кассиров, пишет газета "Коммерсант". Представители тоговых сетей связывают... ПРАЙМ, 15.10.2021
потребрынок, бизнес, новости, россия, работа, персонал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В России ретейлеры столкнулись с острой нехваткой персонала, в том числе — администраторов магазинов и кассиров, пишет газета "Коммерсант".
Представители тоговых сетей связывают дефицит с рядом факторов. В том числе, это произошло из-за резкого оттока мигрантов в пандемию коронавируса.
Другие факторы — демографическая яма 1990-х годов и переход персонала в сферу онлайн-продаж.
Как стало известно изданию, одна из сетей продуктовых супермаркетов укомплектована персоналом от 65% до 92%, в зависимости от региона.
Эта ситуация привела к тому, что ретейлеры начали повышать заработную плату, а также снижать штрафные санкции и вводить гибкий график.