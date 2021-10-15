МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. В России ретейлеры столкнулись с острой нехваткой персонала, в том числе — администраторов магазинов и кассиров, пишет газета "Коммерсант". Финансист указала диапазон курса рубля на 12 месяцев вперед

Представители тоговых сетей связывают дефицит с рядом факторов. В том числе, это произошло из-за резкого оттока мигрантов в пандемию коронавируса.

Другие факторы — демографическая яма 1990-х годов и переход персонала в сферу онлайн-продаж.

Как стало известно изданию, одна из сетей продуктовых супермаркетов укомплектована персоналом от 65% до 92%, в зависимости от региона.

Эта ситуация привела к тому, что ретейлеры начали повышать заработную плату, а также снижать штрафные санкции и вводить гибкий график.