МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Шведский мебельный гигант IKEA предупредил о возможном дефиците товаров вплоть до конца августа следующего 2022 года. то возможно из-за кризиса в цепочках поставок, рассказал в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Inter IKEA, всемирного франчайзера бренда, Джон Абрахамссон Ринг. Россия и Белоруссия объединят таможню

Логистические цепочки по всему миру был нарушены из-за нехватки транспортных контейнеров и загруженности портов. Это затрудняет работу розничной торговли во многих странах.

Как отметил в беседе с агентством Абрахамссон Ринг, для того, чтобы справиться с ситуацией, шведскому концерну пришлось сосредоточить свое предложение на самых популярных товарах.

"Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены", — добавил он.

Резкий скачок цен на транспортировку и сырье в последние полгода привели к увеличению затрат производителя. Их компания намерена покрыть самостоятельно, а не перекладывать на клиентов.

"Мы хотим сделать IKEA еще более доступной", — поясняет он и добавляет, что бренд планирует получить наибольшую долю доходов от дешевых категорий товаров.