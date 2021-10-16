МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российский производитель березовой фанеры группа "Свеза" пригрозила странам Евросоюза дефицитом продукции и ростом цен в случае, если Брюссель введет "антидемпинговые" пошлины, пишет РБК.

По мнению Европейского Консорциума деревообрабатывающей промышленности, российские компании занижают цены на фанеру и нужно ввести постоянные пошлины.

Российский бизнес считает, что это прежде всего ударит по европейским покупателям.

Напомним, в июне текущего 2021 года Еврокомиссия ввела временные пошлины сроком на полгода, они относятся к импорту берёзовой фанеры из России. Причиной этого решения стали жалобы европейских деревообрабатывающих компаний: российские поставщики специально занижают цены на фанеру. В результате европейский регулятор пришёл к выводу, что цены на российскую фанеру снизились на 10% — с $646 в 2017 году до $584 в 2021 году.Это привело к росту доли России на европейском рынке с 46% в 2017 году до 56% в прошлом 2020 году.

В ближайшем будущем — 11 декабря- Еврокомиссия должна принять решение о вводе постоянных пошлин на российскую березовую фанеру в размере 15-15,9%.

Российские поставщики прогнозируют, что это приведет на и так дефицитном рынке к дополнительному отягощению потребителей. При этом предприятия готовы переключиться с рынка Европы на другие. Крупнейший из российских поставщиков фанеры в страны ЕС с долей в 16% — группа "Свеза" (принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову).

"Мы не исключаем, что некоторые российские производители могут частично переориентировать поставки из Европы на американский или стремительно развивающийся азиатский рынки, что может спровоцировать в Европе дефицит сырья, который приведёт к сокращению производств, заморозке проектов или даже закрытию ряда компаний", — прокомментировал изданию представитель группы.

Об этом же говорит и представитель другого экспортера фанеры — Segezha Group. "Рынок сегодня настолько дефицитный, что ущерб от введённых пошлин будет не для производителей в России, а для потребителей в ЕС", — пояснил позицию директор по реализации программ развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили РБК, что не видят оснований для введения дополнительных пошлин.