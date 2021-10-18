МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем розничной продажи алкогольной продукции в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года вырос на 3,6%, до 17,1 миллиона декалитров, сообщается в материалах Национального союза защиты прав потребителей (без учета продаж пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи). Володин рассказал о попытках Европы изменить российский закон о виноделии

Продажи водки в сентябре в годовом выражении увеличились на 6,7%, до 6,3 миллиона декалитров, тихих вин — на 0,8%, до 4,3 миллиона декалитров, а шампанских и игристых вин — на 3%, до 1,04 миллиона декалитров.

Коньяка в сентябре продано 1,03 миллиона декалитров, что на 8,8% выше уровня сентября прошлого года, а розничная реализация слабоалкогольных напитков, с содержанием спирта не более 9%, увеличилась на 43%, до 918,2 тысячи декалитров.

Между тем, продажи алкогольной продукции нарастающим итогом немного снизились — за девять месяцев ее было реализовано на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — 151,7 миллиона декалитров: в частности, объем розничной продажи водки упал на 2,1%, до 52,4 миллиона декалитров, тихих вин — на 2,2%, до 39,2 миллиона декалитров.

В свою очередь объем продаж шампанских и игристых вин в январе-сентябре 2021 года в годовом выражении вырос на 8,2%, до 11,3 миллиона декалитров, коньяка — на 3,3%, до 8,5 миллиона декалитров, а слабоалкогольных напитков — на 36,7%, до 6,8 миллиона декалитров.