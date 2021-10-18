МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля сухого молока белорусского ОАО "Милкавита" из-за выявления в этой продукции кишечной палочки, говорится в сообщении ведомства. Unilever продаст два бренда соусов ради приправ и мороженого

"…в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза в продукции предприятия Республики Беларусь Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции: 1. Открытое акционерное общество "Милкавита" — выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки — ред.) в продукции "молоко сухое", — сообщается в материалах.

Согласно рейтингу Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), "Милкавита" (бренд Milkavita) входит в топ-10 крупнейших перереботчиков молока в Белоруссии с совокупной ежедневной мощностью одна тысяча тонн молока, выпуская, в частности, в сутки до 600 тонн цельномолочной продукции и 50 тонн сухих молочных продуктов. В ассортименте предприятия более 150 наименований продукции, включая йогурты, десерты, сыры и масло.