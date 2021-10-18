АБРАУ-ДЮРСО, 18 окт — ПРАЙМ. Российского и импортного шампанского в РФ перед Новым годом будет достаточно, сообщил президент Российского Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович журналистам в кулуарах X Всероссийского саммита виноделов. Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток. Наш, не наш — не важно, но, не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами", — сказал Попович, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что до новогодних праздников особого повышения цен на шампанское и игристые вина в России также ждать не стоит. "До Нового года роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%", — пояснил президент Союза виноградарей и виноделов.

В середине сентября стало известно, что поставки шампанского из Франции в Россию, приостановленные в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновляются. Как заявил агентству Франс Пресс сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер, французские виноделы будут уважать новый российский закон.