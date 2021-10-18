АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 18 окт — ПРАЙМ. Темп роста цен на вино в 2022 году может быть выше инфляции из-за ожидаемого подорожания винограда, используемого для производства напитка, заявил президент Российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович журналистам в кулуарах X Всероссийского саммита виноделов. Виноделы рассказали, хватит ли россиянам шампанского перед Новым годом

"Что касается подорожания винограда, то этот фактор, скорее, начнёт играть уже в следующем году. И, может быть, к фактору инфляции добавится 3-5-7% подорожания. Но это уже в следующем году", — сказал Попович.

Он уточнил, что тенденция роста цен неизбежна, но подорожание будет в разумных пределах. "Все крупнейшие производители производят вино из своего винограда, и у них хватает винограда для того объема, который сегодня покупают, поэтому все будет в разумных пределах", — добавил президент союза.