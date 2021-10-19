МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries отметил рекордные платежи за продажи через Систему быстрых платежей (СБП) в сентябре — они превысили 1 миллиард рублей, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Центробанк разъяснил, как будет работать СБП для самозанятых

"Впервые за всю историю СБП объемы платежей превысили 1 миллиард рублей в сентябре на Wildberries, что стало рекордным показателем за один месяц. За последние полгода (с апреля по сентябрь) рост объема платежей через СБП составил в 18 раз на Wildberries", — говорится в сообщении.

По данным компании, чаще всего с помощью СБП потребители оплачивают fashion-товары (одежда, обувь, аксессуары), электронику и бытовую технику, товары для дома, косметику и парфюмерию, детские товары. Наиболее высокая динамика роста объемов платежей за последние полгода отмечена в категориях одежды (в 26 раз) и электроники (17 раз).

"В число регионов-лидеров по объему платежей вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области. При этом в Краснодарском крае всего за полгода объемы транзакций влетели почти в 50 раз, что стало самым высоким показателем по всей стране", — отметили в Wildberries.

Летом между ритейлером и международными платежными системами разгорелся конфликт из-за порядка формирования цен на товары. Wildberries 17 августа объявил о снижении цен при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными системами.

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. На прошлой неделе в пресс-службе Visa сообщили, что международная платежная система больше не фиксирует нарушений у онлайн-ритейлера при взятии комиссий при платежах.