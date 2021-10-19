Биолог Сабекия советует при выборе мандаринов обратить внимание на цвет и плотность кожуры
СУХУМ, 19 окт — ПРАЙМ. Чтобы выбрать качественные и вкусные мандарины, нужно обратить внимание на цвет и плотность кожуры, рассказал РИА Новости заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия.
По его словам, кожица плода должна быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью.
"У раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные", — отметил биолог.
Однако хороший внешний вид не всегда является залогом качества, подчеркнул Сабекия. "Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", — сказал он.
Также биолог дал совет, как выбрать мандарины с веточками, которые появились на прилавках магазинов совсем недавно. Эксперт отмечает, что абхазские плоды имеют широкие и заострённые листья, в то время как листья китайских цитрусовых узкие и продолговатые.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211019/834989357.html