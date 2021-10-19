СУХУМ, 19 окт — ПРАЙМ. Чтобы выбрать качественные и вкусные мандарины, нужно обратить внимание на цвет и плотность кожуры, рассказал РИА Новости заведующий отделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия. Агроном рассказал, как выбрать невяжущую хурму

По его словам, кожица плода должна быть оранжевого или жёлто-оранжевого цвета, с небольшой прозеленью.

"У раннего урожая кожура более гладкая, а сами мандарины плотные", — отметил биолог.

Однако хороший внешний вид не всегда является залогом качества, подчеркнул Сабекия. "Бывает, мандарин внешне красивый, блестящий, а по вкусу — не очень. Абхазские мандарины, напротив, внешне вроде бы обычные, но по вкусу насыщенные, кисло-сладкие", — сказал он.

Также биолог дал совет, как выбрать мандарины с веточками, которые появились на прилавках магазинов совсем недавно. Эксперт отмечает, что абхазские плоды имеют широкие и заострённые листья, в то время как листья китайских цитрусовых узкие и продолговатые.