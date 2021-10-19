МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фабрика бортового питания аэропорта "Домодедово" начала продажу готовых блюд через Wildberries, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Поставщики оценили идею цветовой маркировки продуктов питания

"Фабрика бортового питания московского аэропорта "Домодедово" (Domodedovo Catering) начала продажу готовых завтраков в крупнейшем российском онлайн-ритейлере Wildberries. Несколько видов гранол и орешки по особому рецепту от шеф-поваров воздушной гавани уже сейчас можно заказать на платформе", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что Wildberries стал первым российским онлайн-ритейлером, с которым аэропорт начал сотрудничество. В ближайшее время ассортимент также пополнится различными видами печенья.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).