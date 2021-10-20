МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Лидером по активной месячной аудитории в мобильных приложениях на российском рынке e-commerce остаётся AliExpress, при этом новое локальное приложение растет более, чем в 2 раза за квартал и уже достигло более 11 млн активных пользователей ежемесячно, согласно данным аналитической компании AppAnnie.

Совокупная месячная аудитория приложений маркетплейса превысила отметку в 46 миллионов активных пользователей.

По данным AppAnnie, в сентябре в России в топ-3 маркетплейсов по MAU (активные месячные пользователи в приложении) попали AliExpress (в совокупности AliExpress 35,4 миллиона и AliExpress New 11,1 миллиона пользователей), OZON (29,1 миллиона пользователей) и Wildberries (26,8 миллиона пользователей).

При этом по суммарному количеству установок приложения за все время на первом месте тоже AliExpress — это значение достигло более 107 миллионов установок. На втором месте — Wildberries — 46 миллионов установок. На третьем — OZON — у компании 42,8 миллиона установок.

Добавляется, что суммарно за месяц россияне провели в приложениях AliExpress свыше 3,5 миллиарда минут. У приложений Wildberries этот показатель составил около 3 миллиарда минут, у OZON — порядка 1,5 миллиарда минут.