Ведомости: в России разработали новый порядок борьбы с инфляцией
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российское правительство разработало запустило в стране новую систему борьбы с ростом цен, сообщает газета "Ведомости".
Новая мера первое время будет работать в пилотном режиме. Программа будет направлена на основные категории социально значимых товаров.
Поясняется, что разработку новой системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Она предполагает построение экономических моделей, описывающих зависимость цен на внутреннем рынке от мировой конъюнктуры.
Домашние цены будут выражены в специальных индексах. Для каждой категории социально-значимых товаров разработчики определили собственный профиль риска, это допустимый диапазон роста цен. В случае его нарушения кабмин будет представлять предложения по исправлению ситуации.
Основная цель новой системы: установление ситуации, когда рост цен на большинство товаров будет оставаться в пределах общей целевой инфляции.
Помимо этого были определены меры, к которым будут прибегать в случае необходимости. В их числе:
- снижение пошлин на импорт определенных категорий товаров,
- субсидирование отечественных производителей,
- введение демпферных механизмов по аналогии с теми, что действуют сейчас на рынке бензина и некоторых видов сельхозкультур.
В наиболее экстремальных случаях, пишет издание, не исключено заключение специальных соглашений с производителями и продавцами о заморозке цен на определенном уровне. Напомним, что ранее эта мера применялась к подсолнечному маслу и сахару.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211021/835005036.html