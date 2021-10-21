МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российское правительство разработало запустило в стране новую систему борьбы с ростом цен, сообщает газета "Ведомости". Паника ретейлеров усугубила кризис транспортный кризис

Новая мера первое время будет работать в пилотном режиме. Программа будет направлена на основные категории социально значимых товаров.

Поясняется, что разработку новой системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Она предполагает построение экономических моделей, описывающих зависимость цен на внутреннем рынке от мировой конъюнктуры.

Домашние цены будут выражены в специальных индексах. Для каждой категории социально-значимых товаров разработчики определили собственный профиль риска, это допустимый диапазон роста цен. В случае его нарушения кабмин будет представлять предложения по исправлению ситуации.

Основная цель новой системы: установление ситуации, когда рост цен на большинство товаров будет оставаться в пределах общей целевой инфляции.

Помимо этого были определены меры, к которым будут прибегать в случае необходимости. В их числе:

снижение пошлин на импорт определенных категорий товаров,



субсидирование отечественных производителей,



введение демпферных механизмов по аналогии с теми, что действуют сейчас на рынке бензина и некоторых видов сельхозкультур.

В наиболее экстремальных случаях, пишет издание, не исключено заключение специальных соглашений с производителями и продавцами о заморозке цен на определенном уровне. Напомним, что ранее эта мера применялась к подсолнечному маслу и сахару.