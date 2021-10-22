МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Производители колбасы сделали все возможное, чтобы рост отпускных цен на колбасу был минимальным, поэтому, если торговые сети снизят свою наценку, ее цена на полке не вырастет, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. В России могут подорожать мясные продукты

Крупнейшие компании по мясопереработке предупредили о повышении цен на продукцию на 7-20% с конца октября — начала ноября, написала в пятницу газета "Известия" со ссылкой на представителей крупных торговых сетей.

"Если сети готовы будут хотя бы немного снизить собственную наценку, то потребитель не увидит роста цен на полке", — сказал Леонов, заметив, что наценки некоторых из них зачастую превышают 100%.

Он подчеркнул, что производители не заинтересованы в необоснованном повышении цен, но из-за колоссального роста издержек они вынуждены либо поднять отпускные цены, либо разориться и уйти с рынка. Между тем, продолжил Леонов, производители сделали все возможное, чтобы рост был минимальным, да и само повышение отпускных цен вовсе не означает рост цен в рознице.

Зампред правления "Руспродсоюза" пояснил, что в настоящее время заявленный рост отпускных цен на колбасы в пределах 10% не покрывает рост издержек производителей: например, гораздо больше подорожали сырье и сопутствующие расходы для производства мяса и мясопереработки — корма, пищевые добавки, ветпрепараты, импортное оборудование, упаковка, логистика.

Так, свинина (полутуши) подорожали на 30%, говядина — на 20%, а мясо птицы выросло в цене на 50%. В свою очередь, грузоперевозки в среднем подорожали на 15-20% за год, и ситуация с логистикой — ввиду нехватки автопарка, водителей, роста цен на ГСМ — продолжает оставаться тяжелой, заметил Леонов. Кроме того, в среднем на 15-100% выросла в цене и упаковка.