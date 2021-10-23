МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россияне увеличили спрос на товары, которые могут понадобиться для дистанционной работы из дома, например, на компьютеры и оргтехнику, а также стали больше интересоваться средствами индивидуальной защиты и товарами для ухода за собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ онлайн-ритейлера Wildberries. В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию по коронавирусу к концу года

"Россияне начали готовиться к дистанционной работе из дома: 21 октября 2021 года по сравнению с аналогичным днем на прошлой неделе (14 октября) число заказанных ноутбуков и компьютеров на Wildberries увеличилось на 49%, оргтехники — на 19%. Спрос на моноблоки увеличился на 50%, жесткие диски — на 203%, мониторы — на 195%", — сообщили в компании.

За день до этого, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с коронавирусом. В четверг был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому в столице нерабочие дни вводятся с 28 октября по 7 ноября.

Аналитики Wildberries, изучив покупки россиян за 21 октября, пришли к выводу, что часть граждан, скорее всего, посвятят свободное время в ноябре ремонту в квартирах и на дачах. "Спрос на строительные материалы за один день увеличился на 28%, наборы инструментов — на 52%, дрели — на 26%. Интерес к садовым измельчителям вырос на 22%", — рассказали в онлайн-ритейлере.

В свою очередь интерес покупателей к настольным играм повысился на 23%. "С ухудшением эпидемиологической обстановки вырос спрос и на средства индивидуальной защиты. Количество заказанных одноразовых масок 21 октября выросло на 147%, многоразовых — на 136%, кожных антисептиков — на 56%", — отметили в Wildberries.

Помимо этого, россияне заказывают различные товары для ухода за собой в домашних условиях, готовясь к закрытию салонов красоты и спортивных клубов. Так, спрос на краски для волос 21 октября вырос на 45% по сравнению с 14 октября, на аппараты для маникюра и педикюра — на 10%. "Для занятия спортом дома россияне заказывают бодибары (плюс 117%), а также гантели и гири (плюс 48%)", — добавили в интернет-компании.