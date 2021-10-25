МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Объемы производства крупяных культур в России в полной мере обеспечивают потребности отечественного рынка в основных видах круп, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Производители предупредили о новом скачке цен в России

Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что российские производители круп начали предупреждать торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. По данным издания, причиной является рост стоимости сырья и упаковки.

"Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп", — сообщает министерство. Минсельхоз указывает, что в 2021 году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% — до 975,9 тысячи гектаров.

Это, по оценке аграрного ведомства, позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке даже в условиях неблагоприятных погодных факторов. По состоянию на 22 октября в России было собрано 837,5 тысячи тонн гречихи, что на 22 тысячи тонн превышает показатель прошлого года. Всего в текущем году осталось убрать порядка 13% посевных площадей под данной культурой.

"Вместе с тем необходимо отметить, что с прошлого года производители растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также предприятия переработки работают в условиях постоянно повышающихся затрат, что связано с ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспортные услуги, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости. При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли", — указывает Минсельхоз.