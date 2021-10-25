МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries на фоне ограничений из-за коронавируса COVID-19 переносит проведение распродажи, приуроченной ко "Дню холостяка" (11 ноября, акция приурочена к празднованию этой даты в Китае) на более ранний срок, а также увеличивает инвестиции в крупные распродажи конца года, говорится в сообщении компании. Wildberries повысит комиссии продавцам за отказ от участия в распродаже

"После решения по ограничительным мерам в Wildberries обратились представители бизнеса с просьбой перенести распродажу "День холостяка" (11.11) на 28 октября — на день закрытия розничных магазинов, чтобы компенсировать потери", — сообщается в релизе.

Ритейлер поддержал данную инициативу. Одновременно компания увеличивает свои субсидии бизнесу в период распродаж. "Размер инвестиций Wildberries в проведение крупных распродаж "День Холостяка" и "Черная пятница" увеличится с 8 до 10 миллиардов рублей (субсидирование скидок, реклама на сайте и в приложении)", — указывается в сообщении.

По итогам прошлогодних распродаж на онлайн-платформе было оформлено рекордное число заказов — около 2,5 миллиона за сутки. Компания также приводит данные опроса, который ее аналитическая служба провела в октябре 2021 года методом анкетирования среди порядка 5 тысяч предпринимателей в 83 регионах России. Так, 72% предпринимателей назвали участие в распродажах значимыми и очень значимыми для их бизнеса. Путешественникам рассказали, что не следует покупать в duty-free

Порядка 6% респондентов считают такие акции незначимыми. "Около 89% предпринимателей, опрошенных аналитиками, примут участие в распродажах, лишь 3% респондентов не планируют", — отмечается в сообщении. "Большая часть опрошенных предпринимателей (34%) сообщила, что рассчитывают увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% — на 50-70%, 19% — вдвое или более, 7% — на 70-90%", — добавляет ритейлер.

Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).