МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Во Франции ожидается подорожание цен на багеты в ближайшие недели из-за роста мировых цен на пшеницу. Об этом сообщает France Info.

Согласно информации издания, во французских булочных вырастут цены на багеты из-за скачка цены на пшеницы на 30%. Ожидается, что хлебное изделие подорожает на 5-10%. Эксперты рассказали, на какой российский товар резко изменится цена

Как сообщил президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт, на данный момент средняя цена багета в стране составляет 90 центов.

"За 20 лет цена багета выросла на 23 цента, в то время как цена на пачку сигарет увеличилась втрое. Тут сразу несколько факторов: цена пшеницы, муки, электроэнергии, зарплата, а также упаковка. Что касается производственных затрат, каждый пекарь несет ответственность за устанавливаемые им цены, но было бы логично, если бы их повысили", — цитирует его слова France Info.