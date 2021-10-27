МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Новый год в России принято встречать за щедро накрытым столом. А рост цен наводит на мысли о заблаговременной подготовке к празднику, чтобы отметить его с привычным размахом, не снижая планку. В частности, продукты с длительным сроком хранения можно купить заранее. О том, что будет с ценами ближе к Новому году и стоит ли заранее запасаться продуктами к праздничному столу, рассказала в интервью радио Sputnik представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Однако Нагайцева не рекомендует запасаться такими товарами впрок. Цены на них вряд ли будут отличаться от октябрьских, более того, перед праздниками магазины могут объявить о скидках, уверена эксперт. Россиянам рассказали, куда полететь на Новый год за две тысячи рублей

Она отметила, что в преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря.

"Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям", — добавила Нагайцева.

Эксперт считает, что временно подорожать могут как раз скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, могут вырасти цены на куриные яйца.

"Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже", — добавила она.

Впрочем, можно надеяться и на снижение стоимости некоторых скоропортящихся продуктов. По словам эксперта, мясо птицы перед Новым годом обычно продается дешевле, чем в октябре.

"Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", — напомнила Нагайцева.