МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Столичные префектуры и районные управы уведомили магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, о необходимости приостановить деятельность в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых точек.

В материале уточняется, что "эту информацию подтвердили и владельцы четырех сетей таких магазинов".

Согласно информации СМИ, власти ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, в котором, в частности, идет речь о прекращении работы магазинов, где доля непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%. Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты перед Новым годом

Управляющий сетью бутиков Wine Room Евгений Дьячков выразил несогласие с таким требованием, подчеркнув, что алкоголь по закону о торговле считается продовольственным товаром. Тем не менее представители компаний "Е-вино" и Winemafia заявили о готовности расширить ассортимент, чтобы не нарушать требования.

Напомним, что ранее в Москве ввели режим нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. В этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых и аптек.