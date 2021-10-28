МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сеть магазинов низких цен Fix Price объявила о подорожании своей продукции до 18%, сообщают "Известия" со ссылкой на финансовую отчетность компании за III квартал нынешнего года. Росстат отметил серьезное подорожание огурцов и помидоров за неделю

В отчетности указано, что что Fix Price вводит два новых ценника — 59 и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 и 77 рублей. Однако повышение распространится на все категории товаров — и продукты питания, и нон-фуд. В компании считают, что новые цены постепенно вытеснят аналогичные более низкие — 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей планируется.

Сеть меняет ценовую политику на фоне общего подорожания товаров в стране, считает директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев. При этом, по словам главы "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, с появлением новых диапазонов повысится гибкость ценовой политики и в то же время не скажется на позиционировании сети в качестве магазинов низких цен.

На сегодняшний день в Fix Price действуют восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей. С введением цен 59 и 79 рублей их количество увеличится до десяти.