МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev за первые три квартала увеличилась в годовом выражении в 2,4 раза и составила 3,926 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Выручка Carlsberg за январь-сентябрь увеличилась на 11,6%

В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 1,96 доллара против 0,83 доллара годом ранее. Выручка выросла на 17,6% — до 40,106 миллиарда долларов, её органический рост также составил 17%.

Чистая прибыль компании за третий квартал упала при этом к уровню прошлого года на 36,5%, до 1,002 миллиарда долларов. Прибыль на акцию уменьшилась до 0,5 доллара с 0,79 доллара. Выручка же за эти три отчетных месяца увеличилась на 11,3%, до 14,274 миллиарда долларов, а её органический рост составил 7,9%.

Показатель EBITDA за третий квартал увеличился на 6,6% к уровню прошлого года, до 5,214 миллиарда долларов. Объем продаж пива компания в третьем квартале увеличила на 3,4% — до 151,6 миллиона гектолитров. С начала года показатель вырос на 11,9%, до 432,027 миллиона гектолитров.

Компания отмечает, что квартальная выручка увеличилась не только к уровню прошлого, "пандемийного" года, но и к третьему кварталу 2019 года — благодаря грамотной работе, инвестициям в бренды компании и ускорению цифровой трансформации.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.