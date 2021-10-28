МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает в себя пивоваренную компанию "Балтика"), по итогам первых трёх кварталов выросла на 11,6% в годовом выражении и составила 51,426 миллиарда датских крон (около 8 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль AB InBev за январь-сентябрь выросла в 2,4 раза

Выручка по итогам третьего квартала поднялась при этом на 14,4% в годовом выражении и составила 19,739 миллиарда датских крон (чуть больше 3 миллиардов долларов). Органический рост выручки за эти девять месяцев составил 8,6%, за квартал — 7%.

Компания также отмечает рост продаж в третьем квартале: бренда 1664 Blanc — на 19%, Somersby — на 4%, Tuborg — на 6%, Carlsberg — на 1%. В то же время отмечается снижение продаж бренда Grimbergen — на 14%.

"Мы довольны ростом объема продаж в третьем квартале, который привел к росту органической выручки на 7%. К сожалению, COVID-19 по-прежнему оказывает сильное влияние на клиентов и предприятия. Обнадеживает, что многие пивные рынки в Европе восстанавливаются после пандемии", — приводятся в релизе слова главы компании Кеса Харта (Cees Hart).

Компания уточняет, что наибольший рост продаж в третьем квартале был отмечен в Италии, Греции, Сербии и Хорватии, а рынки Восточной Европы в целом продемонстрировали увеличение этого показателя, в частности за счет увеличения интенсивности туристических поездок. В России и на Украине при этом также отмечен рост, хотя и более слабый.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Крупный производитель пива в России "Балтика" — также часть Carlsberg Group.