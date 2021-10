МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку в третьем квартале 2021 года на 10,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 43,451 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании. "Магнит" в третьем квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 41,1%

Чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" выросла на 4,6% и составила 34,777 миллиарда рублей, продажи дискаунтеров "Да!" — на 40%, до 8,673 миллиарда рублей. В январе-сентябре выручка группы повысилась на 5,9% — до 131,149 миллиарда рублей, сети гипермаркетов — на 1,8%, до 106,839 миллиарда рублей, дискаунтеров — на 29,2%, до 24,31 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов группы "О'Кей" (like-for-like, LfL) в январе-сентябре увеличились на 2,5%, в третьем квартале — на 6,6%. Средний чек за девять месяцев вырос на 0,2%, покупательский трафик — на 2,2%, в июле-сентябре LfL-чек повысился на 3,7%, LfL-трафик — на 2,8%.

В третьем квартале ритейлер открыл семь новых дискаунтеров (за вычетом закрытий), была также оптимизирована торговая площадь одного гипермаркета для улучшения планировки магазина и повышения плотности продаж с квадратного метра. По состоянию на 30 сентября группа управляла 77 гипермаркетами и 129 дискаунтерами. Общая торговая площадь магазинов под управлением ритейлера составила 604,956 тысячи квадратных метров, увеличившись на 2,3% в годовом выражении.

"Мы подтверждаем ранее объявленный прогноз и ожидаем, что в 2021 году рост LfL-выручки гипермаркетов "О'Кей" составит несколько процентов, в то время как LfL-выручка дискаунтеров "Да!", по нашим оценкам, продолжит демонстрировать двузначный рост", — сказал гендиректор группы "О'Кей" Армин Бургер, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец сентября компания управляла 206 магазинами: 77 гипермаркетами и 129 магазинами "Да!". Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,84% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,53% компании через GSU Ltd.