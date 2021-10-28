АНКАРА, 28 окт — ПРАЙМ. Приостановка РФ ввоза мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета их экспорта из Турции, сообщили РИА Новости в минсельхозе республики. Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 29 октября приостановит ввоз мандаринов одного из турецких производителей из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что речь идет о производителе Fikret degirmenci.

"Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено – такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации", — сказал представитель минсельхоза Турции.

Он добавил, что в этой ситуации нет ничего чрезвычайного, это обычная практика.