МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ассоциация международных производителей медицинских изделий (IMEDA) обратилась в российский кабмин с просьбой не допустить увеличения НДС на выпускаемую продукцию, пишет "Коммерсант". Банк России выявил новый тип "игровых" финансовых пирамид

В настоящее время в России реализация медизделий облагается налогом по сниженной ставке, но начиная со следующего 2022 года такой льготный режим будет действовать только для той продукции, которая получила регистрацию по единым правилам ЕАЭС. Она есть пока только у семи видов медизделий.

IMEDA предупреждает, что при сохранении ситуации цены на эту категорию товаров могут вырасти на 10-20%.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, производство и продажа части медизделий не облагаются налогом вообще, остальные облагаются по ставке 10%.

Однако в связи с созданием на территории ЕАЭС единого рынка медизделий срок применения льготного налогообложения — до 1 января 2022 года. Далее право на пониженную ставку получат только те производители, чья продукция успела пройти перерегистрацию по единым правилам ЕАЭС.