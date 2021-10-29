ВЕРОНА (Италия), 29 окт — ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов российскими рыбаками в 2021 году может оказаться чуть ниже ожиданий и составить 4,92-4,95 миллиона тонн, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. Правительство предложило повысить сбор за вылов рыбы

Вылов водных биоресурсов российскими рыбаками в 2020 году составил 4,97 миллиона тонн, что на 1,2% больше показателя предыдущего года. Ранее в Росрыболовстве ожидали, что вылов водных биоресурсов в России в текущем году будет на уровне 5 миллионов тонн.

"Мы пока идем на уровне где-то прошлого года, с небольшим буквально отставанием. Конечно же, для нас очень важен будет сезон Б (с 15 октября до конца года — ред.) путины минтая, видимо он пройдет все-таки с небольшим снижением улова, поэтому чуть меньше 5 миллионов тонн будет улов — где-то 4,92-4,95 миллиона тонн", — сказал Шестаков.

Он пояснил, что остаются проблемы с доставкой минтая в Китай, поскольку возможности для поставки грузов в порты страны сильно ограничены.

"Сейчас идет рыбалка, достаточно неплохо идет пелагическая путина — скумбрия, иваси — и в целом там неплохие результаты. Но вот сейчас будет сезон Б по минтаю и здесь мы ожидаем, что вполне возможно будет снижение уловов по сравнению с прошлым годом", — добавил он.

Говоря о прогнозах на следующий год, Шестаков отметил, что сейчас сложно их делать, но из-за цикличного снижения запасов трески на Северном бассейне вылов может быть ниже уровня текущего года. "Вполне возможно, что снизится тысяч на 200 тонн по сравнению с этим годом", — сказал он.