МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Ювелирная промышленность России по итогам января-сентября 2021 года увеличила использование золота для изготовления изделий на 29,81% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 21,162 тонны (680,4 тысячи унций), следует из материалов, предоставленных РИА Новости Федеральной пробирной палатой министерства финансов РФ.

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"Мы видим, что ювелирный рынок в России восстанавливается после ковидного 2020 года. Если в 2020 году у нас было падение рынка на 30% (к 2019 году), то теперь те же 30% мы набираем в рост", — заявил РИА Новости гендиректор Ассоциация гильдии Ювелиров России Эдуард Уткин.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии многие предприятия стояли, магазины не работали, поэтому и продажи были такими низкими. "По нашим оценкам, приблизительно такая же картина – рост около 30% — будет и по итогам года", — отметил Уткин.

Федеральная пробирная палата в течение первых девяти месяцев 2021 года опробовала и заклеймила 19,93 миллиона штук ювелирных российских изделий из золота общей массой 35,27 тонны против 14,59 миллиона штук массой 27,17 тонны в аналогичный период годом ранее. В массе изделий 585-й и 750-й проб в среднем содержится около 60% чистого золота.

Всего, включая импорт, через пробирную палату за январь-сентябрь 2021 года прошло 20,43 миллиона штук ювелирных изделий с содержанием 22,033 тонны (462 тысячи унций; +30,8%) чистого золота. В том числе, в третьем квартале — 6,94 миллиона штук с содержанием 7,67 тонны (246,6 тысячи унций) золота.

В 2020 году ювелирная промышленность России снизила потребление золота на 31,5% — до 23,562 тонны (757,5 тысячи унций). В 2019 году снижение было не таким значительным — на 0,49% по сравнению с предыдущим годом, до 34,422 тонны. В 2018 году в ювелирной промышленности России был отмечен рост потребления золота на 3,3% — до 34,554 тонны (1,111 миллиона унций). В 2017 году российские ювелиры также увеличили использование золота на 10,4% в сравнении с 2016 годом — до 33,462 тонны, в 2016 году было 30,306 тонны золота.