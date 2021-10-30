ВЕРОНА, 30 окт — ПРАЙМ. Объем вылова горбуши этого года позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, но говорить о ценах на них пока преждевременно, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Евразийского экономического форума. Росрыболовство спрогнозировало вылов биоресурсов до конца 2021 года

"Дефицита не должно быть, поскольку вылов в этом году достаточно большой по горбуше — если говорить в целом о лососевых, там должно быть серьезное снижение (цен — ред.). Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке. И здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля — понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой", — сказал Шестаков.

Идея регулирования цен на красную икру в стране также не обсуждается, отметил глава Росрыболовства. "Мы в ФАС обращались, это их функционал, но поскольку красная икра не входит в список социально значимых продуктов, то ограничивать цены здесь достаточно сложно и, наверное, не совсем правильно. Но дефицита 100% не будет, у производителей цены сниженные", — заключил он.

Опрошенные РИА Новости отраслевые эксперты в сентябре говорили, что отпускные и розничные цены на красную икру начали снижаться из-за хорошей путины — в этом году в России уже добыто свыше 500 тысяч тонн лососевых. По данным консалтингового агентства Agro and Food Communications, объем добычи лососевых в этом году уже сейчас уверенно можно назвать вторым, после рекордного 2018 года, результатом за последние 20 лет.

Также эксперты отмечали, что на столичных прилавках цена на икру колеблется от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей за килограмм, примерно на 15-20% дешевле, чем в прошлом году. Россияне ежегодно потребляют порядка 15-19 тысяч тонн красной икры.