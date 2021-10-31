МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Впервые за десять лет стандартный завтрак подорожал до максимального значения, пишет газета Financial Times, проанализировав стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд. Издание вывело "Индекс завтрака".

Рост цен на продукты, используемые в приготовлении завтраков, обусловлен плохой погодой, неурожаем и кризисос в цепочках поставок товаров.

Компенсировать падение прибыли повышением цен на свои товары приходится всем, в том числе гигантам Nestle и Procter & Gamble.

В частности, "Индекс завтрака" рассчитывался из стоимости следующих продуктов:

кофе,



молоко,

сахар, овес,

пшеница,

апельсиновый сок.

С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака выросли в среднем на 63%. Летом текущего 2021 года рост цен значительно ускорился.

Например, пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%.

Другие причины роста цен на продукты — всплеск спроса на фоне восстановления экономик после пандемии, пишет аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Также повлияли экстремальные погодные условия — в этом году фьючерсные цены на пшеницу выросли из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе.

Из-за уничтожения почти половины урожая в Канаде вдвое подорожал овес.

Экспорт сахара и кофе из Бразилии из-за засухи и заморозков привел к росту цен на эти товары. Также на ценах отразился рост стоимости контейнерных морских перевозок.

По мнению аналитиков, ожидать снижения цен не стоит, даже если в ближайшем будущем благоприятные погодные условия приведут к хорошим урожаям.