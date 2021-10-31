МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. В России продажи шуб и меховых изделий из-за пандемии коронавируса рухнули почти на 80% — с 2018 года спрос на них обвалился более чем на 80%, пишет РБК.

Продажи меховых изделий в РФ снижаются уже несколько лет.

Издание уточняет, что за сентябрь-октябрь прошлого 2020 года было продано 128 тысяч изделий. За аналогичный период текущего 2021 года — почти на 10% меньше. Если сравнивать с допандемийными высокими сезонами продаж 2019 и 2018 годов, то падение составило свыше 80%. Это 85% и 94% соответственно.

За январь-октябрь этого года продажи шуб немного выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, однако все равно они составили только 74% от аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Среди причин отказа россиян от покупки шуб и дубленок не только пандемия COVID-19, но и мода на экологичность, теплые зимы и недостаток денег.