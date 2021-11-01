МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские производители в ходе первой онлайн-выставки на платформе Alibaba представили более 50 тысяч товаров — от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ). Alibaba прекращает продажу оборудования для майнинга криптовалют

"В ходе первой масштабной онлайн-выставки на платформе Alibaba отечественные компании представили более 50 тысяч товаров, от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции. Свои товары и услуги зарубежным потребителям представили более 600 отечественных компаний из разных индустрий", — говорится в сообщении.

Одновременно с российской выставкой на платформе также проходили показы продукции компаний из Италии, Сингапура, Индии, Малайзии и других европейских и азиатских стран. Российские поставщики на платформе Alibaba.com в десятки раз опередили продавцов из Азии и Европы по посещаемости.

"Онлайн-выставка предложила как опытным, так и начинающим компаниям эффективный и удобный инструмент, позволяющий показать всему миру их товары и услуги и привлечь новых клиентов, буквально не выходя из дома. Радует, что столько российских компаний смогли воспользоваться этой возможностью. Результат участия наших экспортеров в выставке оказался впечатляющим: количество просмотров страниц с российскими товарами и услугами в десятки раз превышает показатели других стран", — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. Крупнейший интернет-аукцион eBay показал существенный рост прибыли

По ее словам, "это говорит о том, что отечественные предложения пользуются большим спросом у зарубежной аудитории и имеют реальный потенциал на внешних рынках".

"Такой успех нашего павильона стал возможен благодаря совместной работе РЭЦ и платформы Alibaba.com по обеспечению дополнительного трафика и привлечению международного внимания к российской продукции", — считает глава центра.

Многоотраслевая онлайн-выставка российских товаров и услуг Russian On-Line Trade Show проходила на платформе Alibaba.com с 4 по 17 октября. О ее проведении РЭЦ и Alibaba Group договорились на полях ПМЭФ-2021. Компании могли представить товары и услуги на своих витринах, а также посредством видео-презентаций и прямых эфиров с потенциальными покупателями. Так, из 600 компаний, участвовавших в павильоне "Россия", более 70 представили свою продукцию в формате прямых трансляций.