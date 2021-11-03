МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 25 по 31 октября снизился после пяти недель последовательного роста, опустившись на 1,6 пункта и составив 84,4 пункта. В Минсельхозе допустили рост цен на молочную продукцию

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек показал отрицательную динамику по антисептикам (снижение на 10%, до 243 рублей) и лимонам (на 7%, до 50 рублей). По трем товарам он сохранился на уровне предшествующей недели: по медицинским маскам (74 рубля), кусковому мылу (91 рубль) и туалетной бумаге (76 рублей). Вырос средний чек по гречке (на 5%, до 100 рублей) и перчаткам (на 1%, до 155 рублей). Аналитики спрогнозировали рост цен на новые автомобили в России

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,6 пункта и составил 84,4 пункта. До этого индекс рос на протяжении пяти недель подряд, достигнув максимума с мая 2020 года.

Аналитики "Платформы ОФД" объясняют такую динамику тем, что на фоне действия ограничений и нерабочих дней россияне стали реже ходить в магазины. Кроме того, офисных работников на удаленке стало больше, поэтому потребности работодателей в антисептиках заметно снизились. Тем не менее, покупки медицинских одноразовых масок немного выросли, заметен спрос и на стандартный продуктовый набор, который включает в себя гречку.