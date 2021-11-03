МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Обязательная электронная маркировка молочной продукции в России позволила замедлить темпы роста цен на нее в сентябре-октябре, отмечает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) со ссылкой на анализ динамики цен на продукцию, подготовленный экспертами Высшей школы экономики на основе данных Росстата. Поставщики оценили идею цветовой маркировки продуктов питания

С 1 июня в России введена обязательная такая маркировка мороженого и сыров, с 1 сентября — молочной продукции со сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря текущего года вступают в силу аналогичные требования для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно. При этом молочная продукция, произведенная до этих дат, может быть реализована без маркирования до окончания срока годности.

"До внедрения маркировки молочные продукты показывали стабильный рост (цен — ред.). Однако сыры, на которые распространяется маркировка, в сентябре-октябре в среднем росли в цене каждую неделю менее чем на 0,2%", — указывает ЦРПТ. При этом цены на немаркируемую продукцию увеличивались более быстрыми темпами: творог еженедельно в этот период в среднем рос в цене почти на 0,3%, пастеризованное молоко — на 0,31%, указывают они.

"Наибольший рост демонстрировала сметана, которая еженедельно росла в цене на 0,36%", — добавляется в сообщении Центра. ЦРПТ также отмечает, что сырое молоко в сентябре-октябре в среднем каждую неделю дорожало на 0,48%, а всего с начала года его стоимость выросла на 4,2%. "Таким образом, темпы роста цен на сырье значительно опережают динамику цен на готовую продукцию", — заключается в релизе. ЦРПТ вложит миллиарды в проект по маркировке товаров

Центр поясняет, что маркировка приводит к снижению стоимости или замедлению динамики роста цен на продукцию за счет обеления рынка и снижения волатильности цен, зависимой от оборота нелегальной продукции, цены на которую не поддаются контролю.

"Рост цен на молочную продукцию связан в первую очередь с увеличением стоимости сырья, производственной упаковки, подорожанием импортных ветпрепаратов, тарифов на электроэнергию, курсом валют. Кроме того, динамика цен на молоко и масло связана со снижением урожайности кормов", — также оценивает ЦРПТ.